"عيد العمال في العراق".. رسائل رسمية لتعزيز الحقوق وتحسين ظروف العمل

شفق نيوز – بغداد

قدّم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، يوم الجمعة، تهانيهما إلى العمال العراقيين بمناسبة يوم العمال العالمي، مؤكدين دعم حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال آميدي، في تدوينة على منصة "أكس": "بمناسبة يوم العمال العالمي، أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى عمّال العراق الكرام، رجالاً ونساءً، بناة الوطن وسواعده المُخلصة، الذين يواصلون بعزمهم وإخلاصهم مسيرة البناء والعطاء".

وأضاف: "نستذكر بكل فخر نضالهم وتضحياتهم من أجل الكرامة والعدالة وحقوق العمل"، مستطرداً بالقول: "دعمنا الكامل لكل ما من شأنه إنصافهم وصون حقوقهم المشروعة، وتحسين ظروف عملهم، وتوفير بيئة آمنة وكريمة تليق بعطائهم الكبير".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي: "بمناسبة عيد العمال العالمي، نتقدم بأطيب التهاني إلى عمّال العراق، لما يمثلونه من قيمة تنموية وركيزة أساسية في بناء الوطن".

وأضاف: "نؤكد التزامنا بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تضمن الكرامة والاستقرار"، مشيراً إلى أن "عمّال العراق سيبقون عنواناً للعمل المثمر والعطاء المزدهر".

وتحتفل دول العالم في الأول من أيار/مايو من كل عام بعيد العمال العالمي، الذي يُعدّ مناسبة دولية لتكريم جهود العمال، كما يُعتمد عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة حول العالم.