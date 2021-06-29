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عودة 78 اسرة نازحة الى منطقة "ساخنة" بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T11:39:09+0000
عودة 78 اسرة نازحة الى منطقة "ساخنة" بديالى

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، عودة 78 اسرة نازحة الى مناطق شمالي المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال قائممقام المقدادية وكالةً حاتم عبد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "78 اسرة نازحة عادت اليوم، الى قرية  عرب فارس الطعان، بعد تدقيق ملفاتها من الوكالات الاستخبارية واستحصال الموافقات الرسمية من قيادة العمليات".

وأكد التميمي أن "الدوائر المعنية شرعت باعادة الحياة الخدمية للعائدين"ن مبيناً أن "خططاً محلية ودولية ستنفذ في مناطق شمالي المقدادية لاعادة الحياة الطبيعية وتجاوز نكبات النزوح القسري بسبب تهديدات داعش لسنوات طويلة".

وأشار التميمي إلى "عودة جميع قرى شمالي المقدادية باستثناء قرية (الخيلانية) التي لم يعد سكانها حتى الان لاسباب تعود اليهم".

يذكر أن عشرات القرى نزحت من مناطق شمالي قضاء المقدادية، (45 كم شمال شرق بعقوبة)، ابان اجتياحها من تنظيم "داعش" عام 2014 ولم تتمكن من العودة الى مناطقها بسبب التهديدات  الامنية والهجمات الارهابية.

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