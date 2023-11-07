عودة 170 نازحاً أيزيدياً من مخيم شاريا في دهوك إلى سنجار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة العراقية، يوم الثلاثاء، عودة 170 نازحاً أيزيدياً من مخيم شاريا في دهوك بإقليم كوردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار .

وقالت الوزيرة إيفان فائق جابرو في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم، اليوم، عودة 170 نازحاً أيزيدياً بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم.

واضافت جابرو انه "تم نقل اثاثهم من المخيم إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) "، مؤكدة أن "العائدين حال وصولهم الى مناطقهم الاصلية سيتم شمولهم بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة طوعية أخرى للنازحين من مخيمات دهوك الى مناطقهم في سنجار".

وأمس الاثنين، أخبرت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، وكالة شفق نيوز، عن عودة 85 عائلة نازحة من مخيمي شاريا وبيرسفي إلى مدينة سنجار ضمن المرحلة السادسة من برنامج عملية العودة.

وبحسب مديرها، ديان جعفر، فأن عملية العودة تسير ببطء شديد حيث بدأ برنامج العودة منذ نحو سنتين وحتى الآن عادت الى سنجار فقط 290 عائلة.

وأشار جعفر، الى أن المساعدات التي تقدمها منظمة "إي أو يم"، التي تدير مشروع عملية العودة تراجعت بشكل كبير حيث اقتصرت على تغطية تكاليف النقل، والتي تقدر بحوالي 1240 دولار أمريكي لكل عائلة عائدة.

وأكد جعفر أن الحل الوحيد لعودة جميع النازحين من مخيمات محافظة دهوك إلى سنجار هو تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.