عودة 11 أُسرة إيزيدية نازحة إلى سنجار

شفق نيوز/ أعلن مصدر محلي، يوم الأربعاء، عن عودة 11 أُسرة إيزيدية نازحة الى مركز قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

ورغم الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على تطبيع الأوضاع في القضاء المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، إلّا ان عودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم ما تزال خجولة لاستمرار المجاميع المسلحة في سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأُسر عادت من أحد مخيمات النزوح في اقليم كوردستان فيما لايزال هنالك الاف النازحين يتخوفون من العودة بسبب اضطراب الوضع هناك رغم الاتفاق على بتطبيق اتفاقية بغداد واربيل".

ورغم اخراج الفصائل من مركز القضاء الا انه لايزال هنالك مقر واحد لامن الحشد تضغط العمليات المشتركة من اجل اغلاقه.

كما أرسل الحشد تعزيزات عسكرية إلى القضاء في الأيام القليلة الماضية.

ولايزال مقاتلو حزب العمال يتواجدون في جبال سنجار وينزل مقاتلوه بين الحين والاخر للتبضع من مركز القضاء.