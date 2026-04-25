عودة "معراج" الإيرانية إلى النجف بعد توقف دام نحو شهرين

شفق نيوز- النجف

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، يوم السبت، استئناف رحلات شركة الطيران الإيرانية "معراج" عبر خط طهران – النجف – مشهد، وذلك ليومي 27 و29 من الشهر الحالي، بعد توقف استمر لأكثر من 58 يوماً.

ذكرت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عودة رحلات الشركة تأتي ضمن جهود إدارة المطار لإعادة تنشيط الحركة الجوية وتعزيز الربط مع الوجهات الإقليمية والدولية".

وأكدت الإدارة "استمرار التنسيق مع مختلف شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية وتنويع الوجهات خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في دعم حركة النقل الجوي وتسهيل استقبال المسافرين والزائرين عبر المطار".

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أعلنت في 18 نيسان/أبريل الجاري، إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات، مبينة أن تشغيل المطارات واستئناف الرحلات سيتمان بشكل تدريجي، وفقاً لمستوى الجاهزية الفنية والتقنية لكل مطار، بما يضمن سلامة العمليات الجوية وانتظامها".

كما أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، عودة الرحلات الجوية بعد توقف دام لـ47 يوماً بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران