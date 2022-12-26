عودة حركة الملاحة إلى مطار بغداد: مدى الرؤية 800 م

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، يوم الاثنين، عن عودة حركة الملاحة إلى المطار، بعد توقفها بشكل مؤقت بسبب الضباب الكثيق، مشيرة الى أن مدى الرؤية بات 800 م.

وقالت إدارة مطار بغداد في تنويه جديد، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها، مؤكدة انسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800م ، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.

ونوهت إدارة مطار بغداد الدولي، في وقت سابق صباح اليوم، لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م"، موضحة أنه سيتم الإعلام بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ مساء الأحد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.

ويأتي ذلك التحذير، بالتزامن مع ترجيحات الأنواء الجوية، تشكل تيارات ضباب كثيفة جداً في بغداد في ومحافظات الوسط والجنوب، قد تستمر حتى ظهر يوم غد.

وموجة الضباب هذه، طالت أيضا محافظات الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، وسط، والديوانية، فضلاً عن مناطق أخرى، زادت حدتها خلال ساعات الصباح الباكر.