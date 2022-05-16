عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد لطبيعتها

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية في المطار الى طبيعتها بعد اغلاق دام ساعات بسبب الظروف الجوية.

وقالت في تنويه صدر عنها ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تود أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية"، مشيرة الى "وصول مدى الرؤية إلى 600 م، بعد توقفها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد".

بدورها أوضحت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان مقتضب، أنها "تود اعلام المسافرين بعودة إستئناف رحلاتها المجدولة بشكلٍ طبيعي والتي تم إيقافها صباح اليوم بسبب العواصف الترابية".

وصباح اليوم، أعلنت ادارة مطارات بغداد والنجف والسليمانية، يوم الاثنين، تعطيل الرحلات الجوية إلى إشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

ويتعرض العراق منذ نحو شهر إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.