عودة جزئية للحجاج الكورد للإقليم براً وتخصيص هواتف للعراقيين العالقين في تركيا

شفق نيوز/ تقطعت سبل العودة أمام العراقيين المسافرين خارج البلاد، خاصة حجاج بيت الله الحرام المتلهفين للعودة أهلهم وأقاربهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر، وذلك الانقطاع سببه الصراع الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل في سماء العراق.

ويبدو أن حجاج بيت الله لم تمنعهم الحرب من العودة إلى بيوتهم فسلكوا طريق الأرض بدل السماء بالرجوع براً، حيث أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وصول مجموعة من حجاج الإقليم إلى محافظة الأنبار، تمهيداً لعودتهم براً إلى كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحجاج الذين وصلوا إلى الأنبار هم من محافظتي أربيل ودهوك، إضافة إلى الحجاج التابعين للإدارة المستقلة في سوران".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار إعادة جميع حجاج إقليم كوردستان براً، بعد إغلاق حركة الملاحة الجوية نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة".

وفي تركيا المعروفة بجذب السائحين العراقيين، فقد خصصت السفارة العراقية في أنقرة، أرقام هواتف خاصة للعراقيين العالقين هناك من أجل التنسيق معهم والعودة براً.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادًا إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تعلن سفارة جمهورية العراق لدى أنقرة عن تخصيص أرقام خاصة للتنسيق بشأن إعادة المواطنين العراقيين العالقين، الذين تعذّرت عودتهم إلى أرض الوطن بسبب إغلاق الأجواء العراقية نتيجةً للأحداث الإقليمية الأخيرة".

وأضافت السفارة، أن "العودة ستتم برّاً"، داعية المواطنين العالقين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة أدناه لتسهيل إجراءات إعادتهم بأقرب وقت ممكن".

رقم السفارة: ‭0 (535) 434 80 27‬، رقم مكتب الخطوط الجوية العراقية: ‭+90 (507) 773 00 01

وقررت سلطة الطيران المدني في العراق، تمديد إغلاق الأجواء العراقية لغاية الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت بعدها يتم تقييم الوضع في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والصاروخية بين اسرائيل وايران، وفقا لما أفاده مصدر في وزارة النقل لوكالة شفق نيوز.

في غضون ذلك أكدت سلطة الطيران المدني في بيان، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد (الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت UTC)، وذلك استنادًا إلى نشرة الطيران رقم A0378/25.

وأوضح البيان، أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني.

وفي السياق أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان أن وزارة النقل باشرت بالعمل الفوري حالياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من؛ الأردن، والكويت، وتركيا، على إعادة المسافرين العراقيين الى أرض الوطن، من الذين تعرقلت عودتهم بسبب غلق الأجواء العراقية جرّاء الأحداث الإقليمية الأخيرة.

وأضاف البيان، أن هيئة الحج والعمرة، باشرت بتوجيه من السوداني، و بالتنسيق مع وزارة النقل، بإعادة تفويج من تبقى من الحجاج العراقيين في الديار المقدسة، وتأمين عودتهم الى أرض الوطن.

هذا وقررت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر.

وكان العراق قد أعلن، يوم أمس الجمعة، رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره لقيام إسرائيل بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة.