عودة تدفق الكهرباء الإيرانية إلى ديالى بعد انقطاع لثلاث اسابيع

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في محافظة ديالى يوم الأحد، عودة الخط الكهربائي من الجانب الإيراني بعد انقطاع لثلاث اسابيع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الجانب الإيراني أعاد خطي الكهرباء للخدمة إلى ديالى (خط خانقين - سربيل زهاب 100 ميكاواط وخط ديالى - ميرساد 400 ميكاواك) بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع لأسباب متعددة تعود للجانب الإيراني".

وأضاف أن "تحسنا تدريجيا طرأ على معدل التجهيز في عموم ديالى منذ صباح اليوم".

وأعلن مصدر حكومي بديالى في وقت سابق انقطاع الخط الإيراني لأسباب مجهولة من قبل الجانب الإيراني ما سبب إنخفاض تجهيز الكهرباء للمحافظة بنسبة تصل إلى أكثر من 75 بالمئة.