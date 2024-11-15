عودة الأمطار للعراق تصحبها موجة قطبية باردة تتسبب بتساقط الثلوج في كوردستان

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، عودة هطول الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأسبوع المقبل، وتعرض مناطق اقليم كوردستان الى موجة قطبية باردة تتسبب بتساقط الثلوج.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن الأمطار تعود إلى البلاد حيث من المتوقع أن تشهد الأقسام الغربية وأجزاء متفرقة شمالي بغداد وصلاح الدين غدا السبت تساقط زخات مطر متفرقة عشوائية، مبينا أن وجود حالة ماطرة للمناطق الجنوبية يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فضلا عن استمرار عودة الأمطار في آخر اسبوع من الشهر.

وأضاف أن هناك نزولا علويا باردا ناجم عن موجة قطبية باردة تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة بفارق كبير قد تسبب سقوط ثلوج شمالي العراق.