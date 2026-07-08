عودة الطائرات العابرة الى سماء العراق (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بعودة الطائرات العابرة الى سماء العراق عبر مسارات مباشرة ومختصرة تربط الشرق بالغرب، وذلك بعد جهود من قبل المراقبين الجويين في الملاحة الجوية.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد أعلنت في 8 حزيران/ يونيو الماضي إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية واستئناف الحركة الجوية فيها وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة، وذلك بعد إغلاقها بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.