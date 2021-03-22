عودة الحراك إلى ذي قار.. تظاهرات كبيرة وقطع شوارع بالإطارات المحترقة

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تظاهرات كبيرة في اقضيتها الشمالية، بعضها يطالب بالخدمات وأخرى تطالب تطالب بازاحة مسؤول محلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين أغلقوا مبنى قائممقامية قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار ومنعوا القائممقام الجديد عمار الركابي من مزاولة عمله كمدير للوحدة الإدارية"، لافتا إلى أن "المتظاهرين استخدموا الاطارات المحترقة على جانبي المبنى الحكومي".

وأضاف، أن "في الغراف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة أقدم متظاهرون على قطع الطريق الرابط بين الشطرة والناصرية بالاطارات المحترقة احتجاجا سوء الخدمات "، داعين "الحكومة المحلية في المحافظة الى إغاثة اهالي القضاء وانقاذهم من سوء الخدمات المقدمة اليهم من قبل القائمين على إدارة القضاء".

وَفي مدينة الناصرية مركز المحافظة، نظم عددا من المتظاهرين وقفة أمام مبنى دائرة تحقيقات (النزاهة) من أجل إعادة افتتاحها.

وقال الناشط المدني، عدنان عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "عددا من الناشطين نظموا اليوم وقفة تضامنية مع دائرة تحقيقات الناصرية النزاهة من اجل اعادة افتتاحها"، لافتا إلى أن "ثورة تشرين ضد الفساد ومع الاصلاح السياسي الشامل، لذا فإن غلق الدوائر وخاصة النزاهة، ليس بمصلحة أحد وستتيح للفاسدين وسارقي المال العام باستغلال الأوضاع وتمرير ما يريدونه".

من جهتهم؛ تظاهر العشرات من موظفي العقود في دائرة صحة ذي قار للمطالبة بصرف رواتبهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من موظفي عقود وأجراء صحة ذي قار نظموا تظاهرة طالبوا فيها بصرف رواتبهم وفق القرار 315 لعام 2019، فضلا عن تثبيتهم على الملاك الدائم ضمن درجات الحذف والاستحداث".