عودة التيار الكهربائي الى ثلاث وحدات ادارية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الخميس، بعودة التيار الكهربائي الى اقضية بعقوبة والخالص وبلدروز، بعد اصلاح برجين تم تفجيرهما من قبل مجهولين خلال الـ48 ساعة الماضية في اطراف ناحية السلام.

وسقط برجان لنقل الطاقة الكهربائية ضمن خط ديالى - ميرساد القادم من ايران، بعد تفجيرهما بعبوات ناسفة من قبل مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء اكملت اليوم أعمال الصيانة لخط (ميرساد – ديالى KV400) الذي تعرض لتفجير، وهو يغذي مناطق بعقوبة وبلدروز والمقدادية والخالص بالتيار الكهربائي.

واضاف ان عودة التيار الكهربائي بدأت بشكل تدريجي في المناطق التي تعرضت لانقطاع شبه تام خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط اضافة الى خط سربيل زهاب- خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 132 ميكاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 550 ميكاواط من التيارالكهربائي.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء الى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، مما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.