عودة التوترات إلى ذي قار .. محتجون غاضبون يقطعون جسورها الرئيسية

شفق نيوز/ اقدم محتجون غاضبون في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على قطع جسور رئيسية في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " عددا من المحتجين اقدموا على قطع تقاطع بهو بلدية الناصرية، وجسر النصر ومداخل ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة باستخدام الإطارات المحترقة".

وبين، ان "قرار القطع يأتي على خلفية احداث يوم أمس التي راح ضحيتها 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 20 شخصا بجروح ".

واضاف مراسلنا، ان" المحتجين طالبوا بمحاسبة قتلة ثوار تشرين وابرزهم المحافظ محمد الغزي، وقائد شرطة المحافظة السابق سعد حربية".

وعقد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، في وقت سابق من اليوم، إجتماعاً عاجلاً بحضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري ونواب عن محافظة ذي قار لمناقشة تداعيات الاحتجاجات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الذي سقط على اثرها عدد من الضحايا وأُصيب العشرات بجروح.

باشر قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد العميد مكي شناع مهامه رسمياً بدلا من سعد حربية الذي يشغل منصب قائد عمليات سومر ايضا.

وشدد القائد في كلمة له، على تسخير الجهود لحماية المواطنين والمتظاهرين، ومحاسبة كل من تسبب باراقة الدماء في الناصرية.

وأكد العميد شناع وجود قنوات تواصل لتهدئة الأمور مع المحتجين.