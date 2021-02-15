عودة اكثر من 300 اسرة نازحة الى مناطق "ساخنة" في ديالى

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، عودة 315 اسرة نازحة الى مناطق "ساخنة امنياً" ضمن اجراءات ادارية وامنية محمكة.

وقال قائممقام قضاء المقدادية في المحافظة، حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن 315 أسرة نازحة عادت الى مناطق شمالي القضاء (45 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة)، مبيناً أن الاسر العائدة توزعت في قرى نوفل والشيحة والعالي وابو دهن والاسيود وحنبس وجمرخي والتايهة وقريتي الوسط والكوام بعد استحصال الموافقات الامنية والرسمية وتدقيق بياناتها الامنية والتأكد من سلامة موقفها الامني .

ودعا التميمي، المنظمات الانسانية المحلية والدولية الى مد يد العودة لهذه العوائل كونها بحاجة ماسة للخدمات الضرورية سواء على مستوى البنى التحتية او على مستوى المساعدات العاجلة التي تمكنها من الاستقرار والتوطين دون التفكير بالعودة مرة اخرى .

وأكد التميمي، حرص الحكومة المحلية على بذل اقصى الجهود في سبيل تأمين تواجدها بمناطقها الاصلية من خلال التنسيق مع الجهات العليا على تقديم كل ماتحتاجه من خدمات البنى التحتية وغيرها.

وبين التميمي أن اعداد قليلة من النازحة لم تعد حتى الان لاسباب وظروف متعددة منها المؤشرات الامنية او التكيف المعيشي في مناطق النزوح، لافتاً إلى وجود وجبات من النازحين لم تعد الى مناطق المقدادية في قرى "الخيلانية وعرب فارس" شمالي المقدادية بسبب المخاطر الامنية، فضلاً عن 5 قرى اخرى جنوبي المقدادية لم تعد حتى الان منذ نزوحها عام 2013 بسبب نزاعات عشائرية متراكمة خلفها العنف الطائفي والثأرات الامنية.

ونزحت الاف الاسر من مناطق العظيم السعدية جلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية عام 2014 ابان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.