استئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، عودة استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة بين مطار بغداد الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي، مشيرا الى تنفيذ الناقل الوطني رحلتين الأولى مجدولة والثانية مجانا وعلى متنها أكثر من 150 مواطنا لبنانيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان اليوم، أن إعادة تشغيل هذا الخط الذي كان معلقا بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان ، وجاء بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم .

ونقل البيان عن إدارة الشركة ممثلة ذو الفقار عبد الحسين قوله، إنه سيتم تسيير سبع رحلات إسبوعياً بين بغداد وبيروت ، على ان تتم مضاعفة عدد الرحلات تدريجياً وفقاً لحجم الطلب وتقييم الظروف.