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عوائل ساعدت "داعش" تعرقل عودة الأسر النازحة الى الانبار

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-24T12:33:03+0000
عوائل ساعدت "داعش" تعرقل عودة الأسر النازحة الى الانبار

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديوان الانبار، يوم الثلاثاء، بأن بعض العشائر في المحافظة ترفض عودة  متورطين مع تنظيم "داعش" ضمن العوائل النازحة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محاولات الحكومة المحلية في اقناع بعض العشائر بشأن التوصل الى صيغة تسمح بعودة الأسر التي تورط ابناءها بالعمل مع تنظيم داعش، تشهد تعثراً كبيراً"، مشيراً إلى "رفض تلك العشائر عودتهم رغم براءة العوائل بالمحاكم من ابناءهم بخطابات مكتوبة".

وأضاف المسؤول، أن "الجهود تسعى الى غلق هذا الملف لكن إعادة العوائل دون تحقيق مصالحة مع بعض العشائر المتضررة من داعش يعني خلق أزمات عشائرية وتهيئة جرائم ثأر خارج القانون"، مبيناً أن "السبب وراء رفض العشائر عودة عوائل داعش، أيضا هو اعتقادهم بأن عودتهم تتسبب بزعزعة امن المحافظة، وأن أبناء تلك العشائر خاصة الشباب منهم يتوعدون بالثأر لضحاياهم التي خلفها داعش".

وأوضح، أن "هذا الملف تسبب بإعاقة إغلاق المخيمات بشكل كامل في الانبار"، لافتاً إلى أن "المئات من العوائل مازالت تدفع ثمن أخطاء أبنائها في مخيمات النزوح".

وأشار إلى أن "هناك مئات العوائل تم إخراجهم من المخيمات التي تم غلقها وتركهم في الشوارع، دون التمكن من إيجاد حلول تلائم الطرفين".

ومن المقرر اغلاق جميع مخيمات النزوح في عموم العراق، وفق خطة اعلنت عنها وزارة الهجرة والمهجرين.

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