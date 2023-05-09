عوائل الطلبة المحتجزين في سامراء: نطالب وزير التعليم بالتدخل وضغوط تمارس لتغيير مسار التحقيق

شفق نيوز / طالب العديد من عوائل الطلبة بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف شخصياً على حادثة دهس ابناءهم أمام بناية أحد الأقسام الداخلية التابعة لجامعة سامراء، فيما بينوا ان هناك "ضغوطاً" تمارس لتغيير مسار التحقيق بالحادثة.

وأوردت عائلات الطلبة لوكالة شفق نيوز، إن " 7 من أولادهم يرقدون حالياً في مستشفى سامراء التعليمي بعضهم في العناية المركزة، فيما لا يزال العشرات يعانون من الحجز الاجباري داخل اقسامهم الداخلية التابعة لجامعة سامراء بسبب الخوف عليهم من تكرار الصدام مع المواطنين في قضاء سامراء، حيث يتولى أمن الجامعة حماية قسمهم الداخلي"، مؤكدين أن "الطعام يصلهم تحت رقابة شديدة من قبل ادارة الجامعة".

وأضافت عوائل الطلبة، أن "هناك ضغوطاً تمارس ضد القوات الامنية من اجل تغيير مسرى التحقيق الجنائي بحادث الدهس الذي حصل بين الطلبة والمواطنين في سامراء"، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بـ"التدخل شخصيا للحفاظ على سلامة طلبته من ضياع حقوقهم".

واثنى الطلبة على "دور رئاسة الجامعة واساتذتها بالعناية بحالة الطلبة في القسم الداخلي والمشفى "، مشيرين إلى ان" هناك تهديدات تلقاها الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى قتلهم في أي مكان يجدوهم فيه".

وكان العشرات من الطلبة في أقسام جامعة سامراء دخلوا باشتباك مع مواطنين من أهالي القضاء، بسبب شجار بسيط تحول لاشتباك انتهى بحادث دهس لـ7 طلاب اقدم عليه احد مواطني سامراء بعجلته الخاصة.