عوائل السجناء يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بـ"العفو العام"

شفق نيوز/ تظاهرت العشرات من عوائل السجناء، اليوم الثلاثاء، داخل حديقة الأمة في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، للمطالبة بالعفو العام بحق السجناء.

وقال احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز: "نحن عوائل السجناء نطالب البرلمان والحكومة، بإصدار قانون العفو العام للسجناء والإفراج عن المعتقلين المظلومين في السجون".

وأضاف أن "الكثير من السجناء الموجودين في السجناء هم أبرياء وقد وجهت لهم تهم كيدية"، حسب تعبيره.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.