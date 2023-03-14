عواصف رعدية وحالات غرق.. تحذير للعراق خلال 48 ساعة

شفق نيوز / كشف خبير الأرصاد الجوية علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، عن هطول أمطار غزيرة تتفاوت شدتها بحسب مناطق البلاد ابتداء من فجر يوم غد وحتى مساء الخميس، فيما حذر من غرق بعض المناطق والطرق نتيجة شدة الامطار المتوقعة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز إن "البلاد على موعد مع هطول أمطار متوسطة الشدة تتعمق فجر ونهار الغد الأربعاء".

وأضاف الزيادي "أتوقع هطول أمطار بين متوسطة الشدة إلى غزيرة ببعض الأماكن في المناطق الشمالية، فيما سيكون هطول الامطار في المدن الوسطى والجنوبية متوسطا، ويشتد في بعض الأقسام الجنوبية والأقسام الشرقية من البلاد".

وتابع الزيادي أن "هذه الحالة ستستمر في الأقسام الشمالية حتى مساء الخميس"، محذراً من "غرق الأماكن المنخفضة والطرق في بعض الأجزاء وتجنب الحركة عند حدوث العواصف الرعدية".