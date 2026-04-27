عواصف رعدية تربك الطيران في سماء العراق.. وأمطار وانخفاض حرارة بكوردستان

حذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الاثنين، من موجة غيوم كثيفة وعواصف رعدية قد تؤثر على حركة الطيران المدني ضمن المجال الجوي العراقي، فيما توقعت مديرية الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وذكرت هيئة الأنواء الجوية الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحذير الصادر عن قسم التنبؤ الجوي الخاص بالطيران المدني (K3) يشير إلى نشاط سحب ركامية رعدية في عدد من مناطق البلاد، ما قد يؤدي إلى اضطرابات جوية متفاوتة الشدة وانخفاض مدى الرؤية.

وأضافت أن هذه الأوضاع قد تؤثر على مسارات الرحلات الجوية، فضلاً عن عمليات الإقلاع والهبوط في بعض المطارات العراقية، داعية الجهات المعنية وشركات الطيران إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة أن الحالة الجوية قد تتسبب بتأخير أو تغيير بعض الرحلات، داعية المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران والمطارات للتأكد من مواعيد رحلاتهم.

وفي إقليم كوردستان، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً بشكل عام، وتتحول إلى غائمة كلياً في المناطق الجبلية الحدودية، مع فرصة لهطول زخات مطر وحدوث بروق متفرقة تبدأ من الظهيرة وحتى المساء في أغلب المناطق، وتتركز في المرتفعات الجبلية، على أن تميل الأجواء إلى الاستقرار ليلاً.

وأضافت أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س باتجاهات متغيرة، فيما يتراوح مدى الرؤية بين 8 و10 كيلومترات، وينخفض إلى ما بين 5 و7 كيلومترات في مناطق هطول الأمطار.

وبحسب المديرية، سجلت درجات الحرارة العظمى لليوم الاثنين: أربيل 24 درجة مئوية، السليمانية 20، دهوك 22، حلبجة 21، إدارة گرميان 25، زاخو 21، سوران 20، پيرمام 21، جمجمال 22، فيما سجلت حاجي عمران أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

أما طقس يوم غد الثلاثاء، فتوقعت المديرية أن تكون السماء غائمة جزئياً تميل إلى الغيوم الكلية في بعض الأوقات، مع زخات مطر خفيفة ومتقطعة تتركز في المناطق الجبلية التابعة لمحافظة دهوك، قبل أن يمتد تأثير الموجة إلى بقية مناطق الإقليم خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل يتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية مقارنة بمعدلات اليوم، ولا سيما في المناطق الجبلية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الثلاثاء: أربيل 25 درجة مئوية، السليمانية 18، دهوك 21، حلبجة 20، گرميان 24، زاخو 21، سوران 20، پيرمام 21، جمجمال 20، فيما تنخفض في حاجي عمران إلى 10 درجات مئوية.