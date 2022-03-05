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عواصف ترابية جديدة تضرب مناطق في العراق وتحذيرات من السفر براً وبحراً

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-05T06:34:55+0000
عواصف ترابية جديدة تضرب مناطق في العراق وتحذيرات من السفر براً وبحراً

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم السبت، ان تتأثر عدة مناطق في البلاد بموجات غبار كثيفة.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في منشور ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "فجر ونهار الاثنين 7 آذار ستتعرض مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب لنشاط عالٍ بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية مع تقلباتها الى شمالية غربية يسبب تشكل موجات من الغبار".

وأضاف عطية؛ أن "الغبار من المتوقع ان يكون كثيفا ويؤدي إلى تقليل الرؤية الافقية بسبب الفوارق الحرارية"، مشيرا إلى أن نشاط الرياح سيستمر نهار الاثنين ويخف ليلا. 

ورأى الراصد الجوي؛ أن الموجة المتوقعة تعتبر اخف شدة من موجة الغبار التي اجتاحت البلاد يوم الخميس الماضي، محذرا من بالسفر ليل الاحد / الاثنين  وكذلك نهار الاثنين برا وبحرا.

وتعرض العراق يوم الخميس الماضي إلى عواصف ترابية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

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