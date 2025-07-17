عن فاجعة الكوت.. التحالف المسيحي في العراق: لنراجع الضمير الحي

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

عبر التحالف المسيحي في العراق وكوردستان، يوم الخميس، عن بالغ الحزن جراء فاجعة الحريق التي حصلت في الكوت، وفيما دعا الحكومة العراقية والجهات المختصة الى ضرورة فتح تحقيق مهني وشفاف، اشاد بموقف حكومة اقليم كوردستان لاستقبال المصابين في المستشفيات.

ونعى التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"بالغ الحزن والوجع، فاجعة الحريق المروعة التي ألمّت بأهل مدينة الكوت، والتي أودت بحياة عدد كبير من الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، في مشهد يُدمِي القلوب ويُثقل الأرواح".

وأضاف: "في هذه اللحظات الحالكة، لا نجد سوى الإيمان ملاذًا، والرجاء في الرب عزاءً، والرحمة الإلهية سندًا لأرواح الضحايا الطاهرة التي انتقلت إلى السماء، إننا نرفع صلواتنا من أجلهم، ونسأل الرب أن يمنّ بالصبر والتعزية على قلوب ذويهم، وأن يشفي الجرحى برحمته التي لا تزول".

واكد ان "هذه الحادثة الأليمة تدعونا جميعًا، حكومة وأحزاب ومؤسسات وأفرادًا، إلى مراجعة الضمير الحي، والعمل من أجل صيانة كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة، فالأرواح ليست أرقامًا، بل هي نفوس مقدّسة خُلقت على صورة الله ومثاله، ويجب أن تصان وتُحترم من خلال إجراءات تحفظ السلامة والكرامة والعدالة للجميع".

وتابع: "إننا في التحالف المسيحي، وإذ نقف بخشوع أمام هول هذه المأساة، نناشد الحكومة العراقية والجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق مهني وشفاف، ومعالجة أسباب هذا الحادث المؤلم بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، وتوفير وفرض شروط الأمان والوقاية في كل مؤسساتنا الخدمية، منعًا لتكرار مثل هذه الكوارث، كما ونؤكد على اعتبار شهداء شعبنا في محرقة بغديدا الحمدانية وشهدائنا في الكوت، شهداء الوطن وان يتم تعويض ذويهم تبعا لذلك، وكما و نطالب ان تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها العاجلة في علاج المصابين بصورة كاملة دون تقصير".

وثمن التحالف المسيحي "الموقف الوطني والإنساني لمسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان في استجابته السريعة وتضامنه مع الضحايا بإعلانه أن أبواب إقليم كوردستان مفتوحة أمام المتضررين، حيث بأمر مباشر من رئيس الوزراء قد وُضِعت وزارة الصحة وسائر المؤسسات المعنية في الاقليم في حالة تأهّب لتقديم العلاج والمساعدات الضرورية وكل ما يحتاجه المصابون".