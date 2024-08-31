عنف أسري مخيف في العراق.. 53 ألف حالة مسجلة خلال 3 سنوات

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، وجود ارتفاع مخيف في حالات العنف الأسري في العراق، حيث بلغت الدعاوى المسجلة خلال ثلاث سنوات 53,889 دعوى.

وأوضح فاضل الغراوي، وفقًا لإحصائيات مجلس القضاء، أن عدد الدعاوى المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 13,857، بينما سجلت الدعاوى في عام 2023 نحو 18,436، وفي عام 2022 بلغت 21,595.

وأشار الغراوي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة أظهرت أن معدل اعتداء الزوج على الزوجة بلغ 75% من إجمالي الحالات، بينما اعتداء الزوجة على الزوج بلغ 17%، واعتداء الأبوين على الأطفال وصل إلى 6%، والاعتداء على كبار السن بلغ 2%.

وذكر الغراوي أن أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري تشمل قلة الثقافة الزوجية، المشاكل الأسرية والاقتصادية، ضعف الوازع الديني، الاستخدام السيئ لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، زيادة حالات الخيانة الزوجية، وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات.

وأضاف أن أكثر أنواع العنف الأسري شيوعًا في عام 2024 هو العنف الجسدي، يليه العنف الجنسي، ثم العنف اللفظي. وأكد أن أعلى نسبة سجلت في جرائم العنف الأسري خلال النصف الأول من عام 2024 كانت في محافظة بغداد بنسبة 31%، في حين كانت أقل النسب في محافظة صلاح الدين بنسبة 5%.

وطالب الغراوي الحكومة والمؤسسات الدينية والتعليمية والفواعل الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة توعوية للحد من مخاطر العنف الأسري على الأسرة والمجتمع، كما دعا البرلمان والحكومة إلى الإسراع في تشريع قانون للعنف الأسري.