عند المرقدين.. شرطي في كربلاء يعيد نصف مليار دينار

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، يوم السبت، عثور أحد منتسبي شرطة "العقود الجدد" على قرابة نصف مليار دينار عراقي، مؤكدة إعادتها كاملة إلى صاحبها وفق السياقات القانونية المعتمدة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "أحد منتسبي شرطة العقود الجدد في مديرية شرطة حماية المرقدين ضمن القيادة عثر على مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دينار عراقي، إضافة إلى صكين ماليين بقيمة أربعمائة مليون دينار عراقي وقطعة ذهبية مع مستمسكات رسمية".

وأكدت أنه "جرى التعامل مع الأمانة بكل مهنية ومسؤولية، حيث تم البحث عن صاحبها وتسليمها كاملة وفق السياقات القانونية المعتمدة".