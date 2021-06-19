عمل "إرهابي" يوقف إمدادات الماء في نصف بغداد والإعلام الحكومي يطمئن

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم السبت، عن تعرّض خطوط الطاقة الكهربائية لعمل تخريبي وتوقف محطات الضخّ، مشيرة الى نجاح ملاكات الكهرباء والأمانة بإعادة مشروع ماء الكرخ الى العمل بعد توقفه نتيجة العمل "الارهابي" لمدة نصف ساعة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العصابات الارهابية استهدفت يوم امس الجمعة ١٨- حزيران الجاري، خطوط (قدس، النصر الصمود، وماء الكرخ) الناقلة للطاقة الكهربائية، وتفجير عدد من ابراج الخطوط، الأمر الذي أدّى الى انفصال الكهرباء عن مشروع ماء الكرخ".

واضافت أن "ملاكات وزارة الكهرباء تمكنت من إعادة تغذية المشروع بعد نصف ساعة من استهداف الخطوط المذكورة، من خلال خطوط الطارمية، بالتعاون مع أمانة بغداد ودائرة ماء بغداد.وبتعاضد الجهود جرى تشغيل الخط من مصدر اخر عبر محطة التاجي "١٣٢".

وطمأنت خلية الإعلام الحكومي المواطنين، أن "مخزون المياه مسيطر عليه وكافٍ لسد الحاجة الحالية بتنسيق الجهد مع دائرة ماء بغداد، وهناك خمس مضخات دافعة تعمل الآن من اصل ست، أما مضخات السحب العاملة فهي ثمانية، وهناك وفرة كافية من المخزون المائي لتغطية متطلبات الاستهلاك".

واشارت الخلية الى أن "وزارة الكهرباء تواصل جهودها لاستمرار تأمين الكهرباء لمشروع الماء المذكور، ريثما تكتمل أعمال إعادة إعمار الخطوط الناقلة والتي تم تفجيرها".