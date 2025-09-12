عمل "جبان" ودعوات لتدخل عاجل.. القصة الكاملة لمقتل شيخ داخل أحد جوامع بغداد

شفق نيوز – بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، يوم الجمعة، مقتل إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة - جنوبي بغداد، الشيخ عبد الستار القرغولي، إثر عمل "إجرامي جبان".

وأكد الوقف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بهذا الفعل الإجرامي بالتنسيق مع القوات الأمنية، وأنهم سيُقدمون إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

وبحسب البيان، فإن "ديوان الوقف السني إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة النكراء، يؤكد أن يد العدالة ستلاحق كل من تسوّل له نفسه استهداف بيوت الله ورجالها، ولن يكون هناك تهاون في حفظ أمن وسلامة أئمة وخطباء الجوامع والمساجد".

بدروه، أفاد مصدر أمني، بأن "سبب الوفاة" يعود إلى وقوع "مشادة كلامية حصلت بين المتوفي والذي يعاني من أمراض قلبية مع الإمام والمؤذن السابقين"، وأضاف ان "المشادة حصلت بينهم بسبب تبديل إمام وخطيب الجامع".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية تحفظت على الإمام والمؤذن كإجراء أصولي".

من جانبها، اتهمت عضو لجنة الأوقاف في مجلس النواب، نهال الشمري، رئيس ديوان الوقف السني بالتقصير ما تسبب بالجريمة "المروّعة".

وأضافت في بيان، ورد للوكالة، ان "هذه الجريمة المروعة هي نتيجة طبيعية لسوء الإدارة المتعمدة من قبل رئيس الوقف السني الذي لم يكتفِ بتقـاعسه عن واجبه ، بل أسهم بدعمه لجهات غير معتدلة في خلق بيئة من الفتنة والانقسام حول بيوت الله".

وطالبت الشمري، "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل الشخصي والعاجل لإنقاذ مؤسسة الوقف السني من براثن الفساد والإدارة المتعثرة ، وإقالة رئيس الوقف السني فوراً وتشكيل لجنة تحقيقية تحت إشراف رئاسة الوزراء، وتوجيه الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف كل الملابسات والخلفيات وتقديم الجناة للعدالة، فضلاً تطهير مؤسسة الوقف من العناصر والجهات المتطرفة التي تعمل على تشويه صورة الإسلام، وضمان حماية كافية لأئمة المساجد وخطبائها".