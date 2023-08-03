عمل تخريبي جديد يستهدف الكهرباء في محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، استهداف البنى التحتية وابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين في عمل تخريبي هو الثاني من نوعه خلال يومين ينفذه "الإرهاب".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، "الارهاب الظلامي يعاود والتخريبيين ايغالهم بأذى المواطنين بمعاودة إستهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة بمحافظة صلاح الدين ، بغية عزل المحافظات عن بعض ، وتقطيع إرتباطات المنظومة الكهربائية ، وتوقف إمدادات الكهرباء عن المستشفيات ومشاريع المياه وغيرها من المشاريع الحيوية ، بمحاولة يائسة منهم لإنهاك قدرات وزارة الكهرباء وإحراج ملاكاتها العاملة وفق التوجيهات الحكومية لتطوير ومعالجة تحديات ملف الكهرباء".

وأوضح البيان أنه، "جرى فجر اليوم الخميس إستهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( صلاح الدين الحرارية - حديثة ) جهد400 بعمل تخريبي ثان ، بتفجير عبوة ناسفة على الخط مما ادى الى سقوط البرج المرقم (201) وتقطع في الاسلاك تحديداً في منطقة القناطر ضمن محافظة صلاح الدين" .

وتابع البيان أن "الملاكات الهندسية والفنية من قسم خطوط صلاح الدين سارعت وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت الكشف والعمل على إعادة تشييد ما تضرر وتسليك الخط وإعادته للخدمة بالسرعة الممكنة".

وافادت وزارة الكهرباء العراقية، في يوم السبت الماضي، باندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية (123KV)، في البصرة مما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإطفاء التام.

في غضون ذلك كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، عن تعرض 3 أبراج لنقل الطاقة للتفجير بعبوات ناسفة في أطراف حدود المحافظة المحاذية لحدود محافظة الأنبار.

وكانت وزارة الكهرباء قد تعهدت بأن يكون الصيف الحالي من حيث تجهيز الكهرباء أفضل من الصيف الماضي.