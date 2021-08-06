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عملية نزوح كبيرة من قضاء في الانبار ومسؤول محلي يناشد الكاظمي بالتدخل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-06T13:38:17+0000
عملية نزوح كبيرة من قضاء في الانبار ومسؤول محلي يناشد الكاظمي بالتدخل

شفق نيوز/ تسببت عمليات استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، التي تجهز قضاء القائم الحدودي مع سوريا غربي العراق، بحركة نزوح "كبيرة"، لسكان المدينة، نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن منازل المواطنين، مما دفع رئيس الوحدة الإدارية في القائم، إلى مناشدة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ"تدخل فوري".

وقال قائممقام قضاء القائم غربي الأنبار، أحمد المحلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات تفجير أبراج الكهرباء تحدث بين فترة واخرى، حيث منذ مطلع العام الحالي 2021 تعرضت الابراج إلى أربع عمليات تفجير، وبعد كل عملية تعيش المدينة بظلام دامس يستمر لفترات طويلة لحين اصلاح الابراج، فكيف إذن ونحن نمر بهذا الصيف اللاهب؟".

وتابع المحلاوي أن "هناك عملية نزوح كبيرة من قضاء القائم باتجاه محافظات إقليم كوردستان، وباقي مدن الانبار، بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية في المدينة، وهذا ما سببته الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الخط الناقل للكهرباء الوطنية، الذي يسمى خط ( 400 MW ) بين قضاءي حديثة والقائم غرب الانبار".

وناشد المحلاوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ "بأن يتم أولاً تأمين حماية كاملة لأبراج نقل الطاقة، والضغط علي وزارة الكهرباء لإكمال الأعمال النهائية بمحطة عكاز الكهربائية، لتأمين الكهرباء للمنطقة".

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