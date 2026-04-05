عملية مجهرية نادرة في كركوك تنقذ مريضاً من نزف دماغي خطير

أعلنت إدارة مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك، يوم الاحد، نجاح فريق طبي متخصص في إجراء عملية جراحية مجهرية نادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى اختصاص جراحة الجملة العصبية في المحافظة.

وقال اختصاصي جراحة الجملة العصبية والطبيب المشرف على الحالة، هوراز خليل شواني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المريض البالغ من العمر 45 عاماً وصل إلى المستشفى وهو فاقد الوعي بشكل شبه تام، ما استدعى تدخلاً عاجلاً بعد إجراء الفحوصات السريرية والتصوير الطبقي (المفراس)، والتي أظهرت وجود نزف داخل بطينات الدماغ وداخل أنسجته.

وأضاف أن الفريق الطبي باشر فوراً بإجراء عملية طارئة تم خلالها وضع صمام خارجي للدماغ، ما ساهم في تخفيف الضغط واستعادة وعي المريض بشكل كامل، وبعد استقرار حالته، أُجري له مفراس تلويني (ملون) للدماغ، كشف عن وجود "أمّ دم" في الشريان الرابط الأمامي.

وأشار شواني، إلى أن الفريق أجرى عملية دقيقة باستخدام المجهر الجراحي (مايكروسكوب)، تم خلالها تثبيت "كليب" من التيتانيوم لغلق أمّ الدم، في إجراء معقد استغرق نحو سبع ساعات متواصلة، مؤكداً أن العملية تكللت بالنجاح الكامل.

وأوضح أن المريض تماثل للشفاء وغادر المستشفى وهو يتمتع بوعي تام وحالة صحية جيدة، في إنجاز طبي يعكس تطور الخدمات الصحية في كركوك وكفاءة الملاكات الطبية فيها.