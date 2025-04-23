عملية "شفط الدهون" تنهي حياة امرأة في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بوفاة امرأة كوردية مقيمة في بريطانيا، عقب خضوعها لعملية سحب دهون في إحدى العيادات بمدينة السليمانية، دون معرفة الأسباب المباشرة للوفاة حتى الآن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "الضحية، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت قد جاءت إلى السليمانية قادمة من بريطانيا بهدف إجراء العملية، إلا أنها فارقت الحياة عقب خروجها من غرفة العمليات".

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية الرائد سركوت أحمد في تصريح للوكالة، إن "الحادثة وقعت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس"، مشيرًا إلى أنه "تم تسليم جثة المرأة إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، وما تزال الجثة قيد الفحص، حيث سيتولى الطب العدلي تحديد السبب الحقيقي للوفاة".

وأكد المتحدث، أن "ذوي الضحية أبدوا استعدادهم لانتظار نتائج تقرير الطب العدلي"، مبينًا أنه "بناءً على النتائج، سيتخذ ذوو المتوفاة قرارهم بشأن المضي في إقامة دعوى قضائية من عدمه".

وأشار إلى أن "الضحية كانت تسكن خارج إقليم كردستان في بريطانيا، فيما لا يزال زوجها يقيم هناك، ولم يتم الكشف حتى الآن عن عمر الضحية"، مؤكدا انها "ام لثلاثة اولاد".