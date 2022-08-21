عملية البحث عن المحتجزين تحت ركام الإنهيار بالمزار الديني في كربلاء تسير بحذر شديد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، بأن عملية البحث عن المفقودين تحت ركام الانهيار الحاصل في المزار الديني ما يُعرف بـ"قطار الإمام علي" غرب كربلاء تسير بحذر شديد وذلك خشية حدوث انهيارات جديدة في حال حصول أي خطأ.

وعن آخر تطورات الحادث أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني ماتزال مستمرة بالعمل لإنقاذ ماتبقى من تحت ركام تلة كربلاء، مردفا بالقول إنه يُعتقد بوجود خمسة أشخاص تحت الركام بعد إنقاذ ثلاثة أطفال ليلة أمس.

كما أشار إلى إصابة أربعة من المحاصرين لحظة وقوع الحادث تم إسعافهم وهم بصحة جيدة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، مساء أمس السبت، من الوصول إلى طفل ثالث من المحتجزين تحت ركام الإنهيار الترابي في المزار الديني "قطارة الإمام علي" في منطقة "عين تمر" غرب محافظة كربلاء.

وقال مدير علاقات واعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إنه "حصل عصر (أمس السبت) حادث إنهيار ترابي وبعض القطع من الكتل الكونكريتية في مزار القطارة، وعلى الفور كان هناك تدخل عاجل من فرق الانقاذ في محافظة كربلاء"، مبينا أنه "تم رفد محافظة كربلاء بفرق انقاذ ساندة من العاصمة بغداد، ومحافظة الديوانية وبابل إضافة الى فريق متخصص بعمليات الإنقاذ".

وتابع العميد جودت بالقول إن "عدد الأشخاص المحاصرين تحت الكرام يتراوح من 6 - 8 أشخاص"، مؤكدا أن فرق الإنقاذ أوصلت وسائل وأجهزة التنفس إلى جميع المحاصرين.