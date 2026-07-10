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    • عملية استخبارية تطيح بـ12 متهماً وتمنع هدر 19 مليار دينار في البصرة

    عملية استخبارية تطيح بـ12 متهماً وتمنع هدر 19 مليار دينار في البصرة
    2026-07-10T09:33:04+00:00

    شفق نيوز- البصرة

    أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، احباط عملية تهريب شحنات تجارية ضخمة، فيما أكد الإطاحة بـ12 متهماً في البصرة.

    وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات الشحنات وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم إحباط محاولة لتهريب شحنات تجارية كبيرة عبر التلاعب بالتصاريح الجمركية التي لا تتطابق مع البضائع المحملة في محافظة البصرة، والقبض على 12 متهماً، بينهم 3 موظفين مسؤولين.

    وأضاف البيان، أن إجراءات التدقيق كشفت عن قيمة المخالفات والأضرار المالية المترتبة على المال العام نحو 19 مليار دينار عراقي.

    وأشار الجهاز، إلى "إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

     

     

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