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"عمليات مطاردة" تتسبب بحظر رحلات الصيد في صحراء الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-12T19:51:32+0000
"عمليات مطاردة" تتسبب بحظر رحلات الصيد في صحراء الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، الجمعة، باستمرار حظر رحلات الصيد في صحراء الأنبار غربي العراق، جراء عمليات المطاردة لملاحقة فلول تنظيم داعش.

وقال المصدر، وهو مسؤول في قيادة عمليات الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "تعليمات صدرت باستمرار منع رحلات التخييم والصيد في صحراء الانبار، وذلك لما تشهده المناطق الصحراوية من عمليات أمنية، تهدف للقضاء على بقايا عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق".

وأضاف أن "قرار منع التخييم والصيد في الانبار، شمل جميع الصيادين سواء أكانوا من داخل او خارج العراق، وحتى الذين يملكون رخص صيد صادرة من الداخلية".

وأشار المصدر، إلى أن "القرار جاء على خلفية عمليات مطاردة عناصر تنظيم داعش في صحراء الانبار، بالإضافة إلى العمليات الإرهابية التي ينفذها داعش في الصحراء، لمحاولة إثبات تواجده".

يذكر ان جماعات مسلحة قامت في عام 2016 بخطف 26 صيادا قطريا من المناطق الصحراوية في الانبار، وتم الإفراج عنهم بعد اكثر من عام.

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