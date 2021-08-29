عمليات بغداد تقاضي برلمانيا وحمايته.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم الاحد، بأن قيادة عمليات بغداد رفعت دعوى قضائية بحق النائب يحيى العيثاوي وأفراد حمايته، فينما اشارات إلى ازالة "دور التجاوز" في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تابعت ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام احد اعضاء مجلس النواب وحمايته بمنع كوادر بلدية الدورة في العاصمة بغداد من ازالة التجاوزات والاعتداء عليهم".

وأضافت أنه "تم الايعاز الى قيادة عمليات بغداد بتحريك دعوى قضائية ضد النائب وحمايته، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء".

وبينت أن "قوة من الفرقة ١٧ بالجيش العراقي قامت بمصاحبة الجهد الهندسي لبلدية الدورة، وازالة التجاوزات على القطع السكنية الموزعة لموظفي الدولة منذ سنوات ولم يتمكنوا من الإستفادة منها بسبب هذه التجاوزات".

ودعت الخلية "جميع المواطنين للتعاون مع الكوادر البلدية في لازالة التجاوزات الموجودة لاظهار مدننا بمظهر لائق والحفاظ على المال العام".

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، الجمعة الماضي 27 اب، بأن حماية النائب يحيى العيثاوي اعتدوا بالضرب على عدد من ضباط القوات الأمنية وموظفي أمانة بغداد، مشيراً إلى أن العيثاوي يرفض تسليم قطع الأراضي المتجاوز عليها.

من جانبها قالت مصادر صحفية إن حماية البرلماني قاموا بالضرب والاعتداء على قرابة 17 ضابطاً، وموظفاً، ومدنياً، واستولوا على آليات البلدية التي حاولت إزالة التجاوزات.

وذكرت المصادر أن العيثاوي استولى على قطع أراضٍ في منطقة "كرارة" وقام بتقطيعها وتحويلها إلى مجمع سكني يبيع فيه الدور التجاوز.

وأشارت المصادر إلى أن حماية العيثاوي قاموا بسحب أسلحة الضباط وأجهزة الهواتف النقالة والاعتداء بالضرب على امر الفوج القوة الماسكة في المنطقة التابعة لقيادة عمليات بغداد.

وكانت أمانة بغداد، قد أعلنت مؤخراً انها ستطلق حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة والطرق والشوارع الرئيسية.

وتأتي هذه الحملة تحت مسمى "حملة الشهيد المهندس عبير الخفاجي" مدير بلدية محافظة كربلاء الذي قُتل أثناء حملة لرفع التجاوزات في محافظة كربلاء، لتنطلق بعدها حملات موسعة لإزالة التجاوزات في جميع المحافظات وما زالت مستمرة.