عمليات بغداد تغلق نادياً ليلياً مخالفاً وضبط 69 شخصاً داخله بينهم أجانب في الكرادة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن غلق أحد النوادي الليلية، وضبط (69) مخالفاً بداخله، بينهم جنسيات اجنبية مختلفة في منطقة الكرادة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسندة بجهد استخباري وبالتنسيق مع مفارز من الأمن السياحي، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية لغلق النوادي الليلية في منطقة (الكرادة) ببغداد".

ولفتت إلى أن "العملية أسفرت عن إغلاق أحد النوادي الليلية وضبط بداخله (69) مخالفاً بينهم جنسيات اجنبية مختلفة مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، و100 قنينة من المشروبات الكحولية، تم احالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".