عمليات بغداد تغلق مداخل معسكر الرشيد للحد من تلوث الحرق العشوائي

شفق نيوز– بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، أنها أغلقت مداخل معسكر الرشيد في العاصمة للحد من التلوث البيئي الناتج عن الحرق العشوائي.

وقالت في بيان لها اليوم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الأمر الديواني (241285) قامت بإغلاق جميع المداخل إلى معسكر الرشيد بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، وبالاشتراك مع مفارز من جهاز الأمن الوطني وشرطة البيئة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تقليل التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والروائح المصاحبة لعمليات الحرق العشوائي المخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان، والتي يتم استغلال ساعات الليل للقيام بها، ما يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

وتشهد بغداد تكرار ظاهرة الحرق العشوائي للنفايات والأنشطة الصناعية غير القانونية في أطرافها، ما أدى إلى انبعاث سحب دخانية كثيفة أثرت على جودة الهواء، وسجّل مؤشرها اللون البنفسجي.

وأكدت وزارة البيئة العراقية تكثيف جهودها الرقابية والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لضبط المخالفين، فيما حذّرت من أن أي تقصير في السيطرة على هذه الأنشطة سيزيد المشكلة سوءًا.