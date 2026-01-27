عمليات بغداد تغلق جسراً حيوياً لمدة شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، قطع طريق "الجسر العنكبوتي" في جانب الرصافة والمؤدي إلى سريع الدورة في جانب الكرخ، لمدة شهر.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القطع سيكون اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم غد الثلاثاء 28 كانون الثاني 2026، وذلك لغرض إجراء أعمال الصيانة.

ودعت قيادة عمليات بغداد، السائقين، إلى اعتماد عدد من الطرق البديلة المؤقتة "للطريق العنكبوتي" لضمان انسيابية حركة السير، وكما يأتي:

- العجلات القادمة من بغداد الجديدة باتجاه الدورة، تسلك طريق محمد القاسم باتجاه ساحة قرطبة.

- العجلات القادمة من ساحة قرطبة باتجاه الصعود إلى جسر بغداد الكبير، تدخل إلى كمب سارة، وتستخدم الطريق المؤدي من كمب سارة إلى محطة وقود مجمع المشن.

- اعتماد الطريق الذي يبدأ من جسر بغداد الكبير داخل معسكر الرشيد، والذي يرتبط مع طريق الزعفرانية – معسكر الرشيد – مجمع المشن.

- اعتماد الطريق الذي يبدأ من سريع محمد القاسم صعوداً إلى معسكر الرشيد من أمام معمل الأسفلت، والمرتبط مع طريق الزعفرانية – معسكر الرشيد عند تقاطع مستشفى الرشيد سابقاً.