عمليات بغداد تعيد فتح شارع مغلق منذ العام 2003

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن إعادة فتح شارع "السموأل" المغلق منذ العام 2003، وسط العاصمة، أمام حركة السير.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهد الهندسي التابع لها قام بفتح طريق حيوي مغلق وهو "شارع السموأل" المحاذي لنهر دجلة خلف البنك المركزي العراقي وسط العاصمة، بالإضافة إلى رفع عدد من الكتل الكونكريتية.

وأشارت إلى أن فتح هذا الشارع يسهل عملية نقل البضائع للمحال التجارية دون خلق زحام مروري ضمن شارع الرشيد والأزقة الميحطة به.