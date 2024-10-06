عملوا لسنوات بلا راتب.. المحاضرون المجانيون في كركوك يبدأون إضراباً مفتوحاً

شفق نيوز/ بدء المحاضرون المجانيون في مدارس تربية كركوك، مساء اليوم الأحد، إضراباً مفتوحاً عن الدوام احتجاجاً على استمرارهم بالعمل منذ سنوات من دون أن يتقاضوا أي أجور.

وقال المحاضر مصطفى محمد، أحد المشاركين في الاعتصام أمام مبنى تربية كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين المجانيين بدأوا مساء اليوم بالاعتصام المفتوح والاضراب العام عن الدوام لحين الاستجابة لنا من قبل تربية كركوك وصرف رواتب السنوات المتأخرة والتعاقد معنا أسوة بباقي المحاضرين في المحافظات العراقية".

وأكد أن "على تربية كركوك حسم موضوعنا من خلال رفع الأسماء إلى مجلس محافظة كركوك وبكتاب رسمي لغرض إرسالها إلى وزارة التربية للتعاقد معنا ضمن ملحق المحاضرين مثل بغداد ومحافظات الجنوب والوسط".

وتابع "لم ولن ننسحب من أمام مديرية تربية كركوك وسنقوم بحصر وتسجيل أسماء جميع المحاضرين المجانيين".

فيما أشار المحاضر عبد الله الجبوري لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الاعتصام سيستمر من مساء اليوم لحين الاستجابة لنا ونعلن كذلك الإضراب العام عن الدوام حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة".