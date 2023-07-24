عمره 130 عاماً.. "سعدية ديالى" تطالب بإعمار جامع تراثي كوردي دمره (داعش)

شفق نيوز/ طالبت إدارة ناحية السعدية، شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، مديرية آثار المحافظة بإعمار وتأهيل أقدم مسجد في الناحية، والذي تعرض للتدمير من قبل تنظيم (داعش)، فيما وصفته بـ"المعلم التراثي المهم".

وقال مدير الناحية احمد ثامر الزركوشي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "جامع محمود باشا الجاف في ناحية السعدية شيد عام 1893 في عهد الدولة العثمانية، وعلى نفقة محمود باشا الذي كان من أغنياء المنطقة ووجهائها".

وأضاف الزركوشي أن "مساحة الجامع 2000 متر مربع تقريبا، ويتسع لأكثر من 500 مصلٍ، وبه منارة مئذنة قديمة ارتفاعها 20 متراً، والسقف بني على طريقة القباب الاسلامية القديمة، ويحتوي عشرة قباب".

وبيّن الزركوشي أن "المسجد تعرض للتدمير من قبل عناصر (داعش) ولازال مهملاً دون التفاتة أو إعمار من قبل الجهات المعنية"، مؤكدا مخاطبة الحكومة المحلية الهيئة العامة للاثار والتراث لإعادة ترميم المسجد لما يمثله من إرث ديني وتراثي لسكان الناحية".

ولاتزال المئات من المواقع الاثرية في ديالى مهملة، وأصبح بعضها تحت وطأة التجاوز بسبب المشاكل الأمنية والمالية وضعف دوائر الآثار في حمايتها وتأهيلها.