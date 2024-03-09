عمره أكثر من 10 قرون ودمّره داعش.. افتتاح جامع النبي جرجيس في الموصل

شفق نيوز/ أعيد في الموصل، اليوم السبت، افتتاح جامع النبي جرجيس والذي يعود تاريخ بنائه للقرن الثالث للهجرة بعد إعادة إعماره من قبل متبرعين ومحسنين.

وقال مدير الوقف السني في نينوى يوسف العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "جامع النبي جرجيس أعيد افتتاحه اليوم، بعد إعادة إعماره من قبل جمعية محبي الخير وبتبرعات من محسنين".

وأوضح العبد ربه أأن "الجامع سبق وان فجره تنظيم داعش إبان سيطرته على الموصل في العام 2014".

وبحسب مدونة استاذ التاريخ المتمرس الدكتور ابراهيم العلاف، عن تاريخ الجامع يقول: "يعتبر جامع النبي الله جرجيس عليه السلام، من الجوامع القديمة في الموصل، ويقع في شارع سوق الشعارين في الجانب الايمن من المدينة القديمة الموصل وايضا تحمل المنطقة اسم الجامع أيضاً".

وفي الجامع مرقد يقال انه مرقد النبي جرجيس، وقد شيد على المرقد، مسجد صغير يعود في تاريخه الى سنة 1127 ميلادية أي القرن 12 ميلادي، السادس الهجري.

وزاره الرحالة الاندلسي ابن جبير، وذكره المؤرخون وأقام فيه الجليليون مدرسة هي (المدرسة الجرجيسية) واقدم ذكر لهذه المدرسة كان سنة 1082 هجرية - 1671 ميلادية.

وعام 2015 قام تنظيم داعش بتفجير الجامع عندما سيطر على الموصل 2014-2017 بحجة وجود قبور فيه، لكن مصادر أخرى تقول إن تفجيره من قبل داعش كان في تموز 2014 بشهر رمضان.