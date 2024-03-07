عمره أكثر من قرنين .. إعادة افتتاح ‏"بيت التوتنجي" التراثي في الموصل

شفق نيوز/ جرت في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ظهر اليوم الخميس، مراسم افتتاح بيت "التوتنجي" التراثي بعد إعادة تأهيله من قبل مفتشية الآثار و بدعم منظمات دولية.

واعلن المدير العام لمفتشية الاثار والتراث علي عبيد شلغم خلال كلمة له في حفل الافتتاح عن "اكتمال اكبر البيوت التراثية الذي يعود تاريخه لعام 1817 .

وأضاف شلغم خلال الكلمة التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الدعم المحلي والدولي متمثلاً بمنظمة (اليف) الفرنسية ساهمت باعماره وعودته لسابق عهده بزخارفه ليعبر عن اصالة وتاريخ الموصل، ويحمل في غرفه وبكل زاوية ذكريات جميلة لاهالي الموصل".

وأكد أيضا أنه "يجب التفكير بشكل اوسع لاستغلال هذا المبنى لابهار الزائرين، وتحويله لمتحف تراثي يستقبل الزوار في الموصل".

ويعود تاريخ تشييد هذا البيت المثبت على احد الجدران الى العام 1232 هجرية الموافق للعام 1817 ميلادية.

جدير بالذكر أنَّ بيت التوتنجي التراثي، سمي بهذا الاسم نسبةً إلى مالكه الحاج مصطفى آغا بن محمد التوتنجي المتوفى العام 1902، والذي اشتراه من الوالي العثماني وانتقل بعدها لملكية الآثار عن طريق شرائه من مالكيه العام 1979.

ويعود ‪ تاريخ بناء البيت الذي تبلغ مساحته 600 متر، ويتكون من ثلاثة أقسام إلى 1232 هجري ‪ والذي تعرض للتخريب على يد تنظيم داعش عام 2017