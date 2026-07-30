عمرها يتجاوز القرن.. تجريف مقبرة تاريخية يفجر غضباً في مدينة عراقية (وثائق)

جانب من تجريف المقبرة التاريخية في كركوك (من صفحة النائب محمد النعيمي)

شفق نيوز- كركوك

اعترض أهالي قرية السادة الرجيبات والقرى المجاورة لها في محافظة كركوك، يوم الخميس، على قيام أحد المستثمرين بتجريف وتسوية مقبرة تاريخية في المنطقة، يتجاوز عمرها 110 أعوام، مطالبين الجهات الحكومية والقضائية بالتدخل الفوري لإيقاف أعمال التجريف والتحقيق في ملابسات منح الموافقات الخاصة بالمشروع.

وقال أحمد جواد، أحد أهالي القرية، لوكالة شفق نيوز، إن "المقبرة تُعد من المعالم التاريخية والاجتماعية للمنطقة وتضم رفات عدد من أبناء القرية"، مؤكداً أن الأهالي يرفضون المساس بحرمتها أو تحويلها إلى أرض مخصصة للاستثمار.

من جانبه، أكد محمد خلف، مواطن آخر من القرية، لوكالة شفق نيوز، رفض سكان المنطقة لأعمال التجريف التي طالت المقبرة، داعياً الجهات المعنية إلى إيقاف المشروع والحفاظ على الموقع باعتباره جزءاً من الإرث الاجتماعي والتاريخي للمنطقة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عن محافظة كركوك، محمد علي النعيمي، إن "حرمة الأموات ليست أرضاً للاستثمار"، معتبراً أن ما يجري في كركوك "لم يعد مجرد مخالفة إدارية، بل تجاوزاً خطيراً على القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية".

وأضاف النعيمي لوكالة شفق نيوز، أن "تحويل المقابر إلى أراضٍ استثمارية وإقامة مجمعات سكنية فوقها يمثل انتهاكاً لحرمة الموتى وكرامتهم"، مشيراً إلى أن "التجاوزات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية امتدت اليوم لتطال المقابر، وهو أمر يستوجب وقفة جادة من الجهات المختصة".

وأوضح أن "تأكيد ناحية ليلان بأن موقع المشروع يقع على مقبرة شيخ عيسى، وما كشفه الأهالي بشأن إزاحة المقبرة في قرية الرجيبات، يثير تساؤلات بشأن الجهات التي منحت الموافقات وحجم الاستهانة بحرمة الأموات وحقوق ذويهم".

وأشار النعيمي إلى أنه سبق مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة بشأن هذه القضية، مؤكداً أن متابعة الملف ستستمر حتى محاسبة جميع المتورطين أو من سهلوا هذا التجاوز.

وشدد على أن "رفع المقابر لا يتم إلا وفق الضوابط الشرعية والقانونية وللمشاريع الضرورية التي تحقق المصلحة العامة، وليس لأغراض استثمارية".

وأكد النائب في الختام أن "الاستثمار الحقيقي يحترم الإنسان، أما البناء فوق رفات الموتى فهو انتهاك لحرمة الأموات ولن نصمت أمام هذه الجريمة بحق كرامتهم".