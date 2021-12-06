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عمرها نحو 5000 سنة.. قطعة اثرية تصل بغداد غداً

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-06T08:56:55+0000
عمرها نحو 5000 سنة.. قطعة اثرية تصل بغداد غداً

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين، عن استعادة قطعة أثرية غاية الاهمية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "لوح كلكامش يصل بغداد غداً".

وأضاف الصحاف؛ أن "دبلوماسية الاسترداد تعيد أكثر من 17500 قطعة أثرية خلال هذا العام".

وكلكامش ملك تاريخي لدولة الوركاء السومرية، وبطل مهم في ميثيولوجيا بلاد الرافدين القديمة وبطل ملحمة جلجامش (قصيدة ملحمية كُتبت بالأكدية خلال أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد). يُحتمل أنه حكم لفترة من الزمن بين 2800 و2500 قبل الميلاد.

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