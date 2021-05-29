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إعمام يمهد لتعيين حملة الشهادات العليا في الدولة العراقية.. وثائق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-29T12:44:14+0000
إعمام يمهد لتعيين حملة الشهادات العليا في الدولة العراقية.. وثائق

شفق نيوز/ عمّم مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التعليم العالي، كتباً رسمية لحصر حملة الشهادات العليا في العراق، تمهيداً لتعيينهم في مؤسسات الدولة.

وأظهرت وثائق كشف عنها النقاب يوم السبت، أن "وزارة التعليم العالي أرسلت إعماما إلى الجامعات كافة لغرض تزويدهم بالمعلومات عن حملة الشهادات العليا".

ويسهم هذا الإجراء، بحسب الوثائق، في مباشرة مجلس الخدمة الاتحادي بإجراءات تعيين حملة الشهادات المشمولين بأحكام القانون (59) لسنة 2021.

وحدد مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، الفئات المشمولة بالتعيين في موازنة 2021، شمل فئة الأطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6، إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وأوضح المجلس حينها، أن تعيين حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف، والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية.

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