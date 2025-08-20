عمال "هاليبرتون" يتظاهرون بالبصرة احتجاجاً على إنهاء خدماتهم (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تظاهر عدد من العاملين في موقع شركة "هاليبرتون" النفطية بالبرجسية في البصرة، يوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار فصل جماعي طال أكثر من مئة موظف عراقي من دون إشعار مسبق.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة أنهت عقود 117 عاملاً ممن تجاوزت خدمتهم الفعلية 15 عاماً"، مشيراً إلى أن "التبليغ بقرار الفصل جرى بصورة مفاجئة ودون سابق إنذار".

وأوضح أن "الإجراء شمل قوائم واسعة من الموظفين العراقيين، في وقت ما تزال الشركة تعتمد على تشغيل عمالة أجنبية ومصرية في مواقعها المختلفة بالزبير والرميلة وحقل الفيحاء مقابل أجور يومية، وذلك بهدف التهرب من الالتزامات الضريبية".

وطالب المحتجون حكومة البصرة المحلية ومكتب التشغيل بـ"التدخل العاجل لإيقاف هذه القرارات"، مؤكدين أن "استمرار الشركة بهذه الإجراءات يهدد استقرار مئات العائلات التي تعتمد على هذه الوظائف في معيشتها".