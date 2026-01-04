أعمال إنقاذ في بغداد بعد انهيار سقف ورشة تصليح سيارات

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، مساء اليوم الأحد، إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين تحت ركام سقف ورشة لتصليح السيارات بعد انهياره عليهم في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين تحت ركام سقف ورشة قديمة متهالكة لتصليح مضخات وقود السيارات (الفيت بم) في منطقة الكاظمية الحي الصناعي ببغداد".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني استنفرت ورفعت الركام، وقامت بإسعاف المصابين قبل نقلهم إلى المستشفى القريب. كما تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب انهيار سقف الورشة، وذلك حسب السياقات القانونية المتبعة".

وأكدت أن "فرق الدفاع المدني انتهت من أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".