عمال مستشفى في كركوك يتظاهرون للمطالبة بإنصافهم.. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العاملين بنظام العقود في مستشفى النصر الحكومي بمدينة كركوك، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على توقف صرف رواتبهم منذ شهرين، مطالبين بصرفها كاملة وزيادتها بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمال العاملين بنظام العقود في مستشفى النصر يتقاضون نصف الراتب فقط، أي ما يعادل 150 ألف دينار عراقي، بينما العقد الأصلي ينص على مبلغ 300 ألف دينار شهرياً"، مضيفاً أن "تظاهرتنا اليوم تهدف إلى إنصافنا من الظلم الذي وقع علينا".

وأشار إلى أن "عمال النظافة هم العمود الفقري للمؤسسات الصحية، وإذا توقفنا عن العمل ليوم واحد فقط، ستغرق المستشفيات بالنفايات والأوساخ".

من جانبها، قالت إحدى المتظاهرات وتدعى بشرى يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرتنا رسالة واضحة تطالب بزيادة أجورنا من قبل الجهات الحكومية، فنحن نُعيل عوائل، ومبلغ 150 ألف دينار لا يكفي حتى لتغطية أجور النقل". وأكدت أن "العمال يطالبون بصرف رواتب مجزية لا تقل عن 300 ألف دينار شهرياً".

واختتمت حديثها بالقول: "أي توقف عن عملنا سيتسبب بتحول المستشفيات إلى مكب للنفايات، وهذا ما لا نريده، ولكن لنا حقوق يجب أن تُحترم".

في المقابل، أوضح مدير عام صحة كركوك، الدكتور أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "العمال المتظاهرين ليسوا تابعين لدائرة صحة كركوك، وإنما يعملون ضمن شركة أهلية متعاقدة مع الدائرة". وأضاف أن "الأمر التبس على بعض العمال، وظنوا أنهم على ملاك الصحة، في حين أن عقودهم مبرمة مع الشركة الأهلية، وهي الجهة المسؤولة عن صرف رواتبهم".