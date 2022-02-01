أعمال عنف داخل مبنى حكومي على يد محتجين غاضبين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باقتحام متظاهرين معينين بصفة (اجر يومي) اجتماعا لمديري بلديات المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين الغاضبين معينون بصفة اجر يومي على مديرية بلديات ذي قار من قبل المحافظ السابق احمد الخفاجي اقتحموا مديرية بلديات ذي قار اثناء اجتماع مسؤولي بلديات المحافظة وحاصروهم داخل مبنى البلديات.

وبين ان بعض المجتمعين من مسؤولي بلديات الاقضية والنواحي قدموا طلبات الاستقالة من منصبهم احتجاجا على تصرف المقتحمين معهم واهانتهم.

واضاف المصدر، ان "المقتحمين قاموا بكسر الابواب والشبابيك، بينما المسؤولون المحليون محاصرين داخل المبنى، حيث يطالب المقتحمون بصرف رواتبهم التي كانت تصرف لهم عبارة عن منحة من المحافظة وتوقفت بعد استقالة الخفاجي".